Российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», рассказала, когда поклонники увидят последний сезон шоу

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото, на котором постаревшая Кравченко держала на руках украинскую актрису Анну Кошмал, сыгравшую в сериале Женьку.

Как известно, съемки сериала прервались в 2014 году из-за политической ситуации в стране. Позже их несколько раз пытались возобновить, но процесс постоянно прерывался. Также съемочный процесс было решено перенести в Беларусь, так как некоторым актерам был запрещен въезд в Украину. В 2020-2021 годах сериал наконец-то досняли.

«Мы пять лет снимали седьмой сезон. Сначала вмешались политические обстоятельства, потом — пандемия. Но материал готов, и зрители увидят новые серии уже в конце осени-начале зимы», - отметила Кравченко, добавив, что последний сезон будет замечательной историей, которая создавалась в огромной любви.

В комментариях поклонники сериала оставили массу восторженных слов.

Напомним, что Татьяна Кравченко с искренней улыбкой показала, как покоряет сердца: "Так правдоподобно".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал не сдержала чувств к Добронравову, появилось фото: «Люблю, очень».

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко показала, как выглядит ее взрослая дочь у бассейна: "Классные девочки!".