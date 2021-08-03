Российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», рассказала, когда поклонники увидят последний сезон шоу
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото, на котором постаревшая Кравченко держала на руках украинскую актрису Анну Кошмал, сыгравшую в сериале Женьку.
Как известно, съемки сериала прервались в 2014 году из-за политической ситуации в стране. Позже их несколько раз пытались возобновить, но процесс постоянно прерывался. Также съемочный процесс было решено перенести в Беларусь, так как некоторым актерам был запрещен въезд в Украину. В 2020-2021 годах сериал наконец-то досняли.
«Мы пять лет снимали седьмой сезон. Сначала вмешались политические обстоятельства, потом — пандемия. Но материал готов, и зрители увидят новые серии уже в конце осени-начале зимы», - отметила Кравченко, добавив, что последний сезон будет замечательной историей, которая создавалась в огромной любви.
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В комментариях поклонники сериала оставили массу восторженных слов.
Напомним, что Татьяна Кравченко с искренней улыбкой показала, как покоряет сердца: "Так правдоподобно".
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