Зірка серіалу " Свати» Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, вразила зовнішністю

Тетяна Кравченко запам'яталася глядачам за багатьма ролями, але особливу популярність їй принесла Валюха з "Сватів". І хоча вихід нового сезону серіалу постійно відкладається то через пандемію, то через інші причини, але інтерес до особистості актриси не згасає. При цьому у Тетяни Кравченко немає особистої сторінки в Instagram, але шанувальники потрудилися зробити фан-сторінку, де регулярно з'являються фото артистки, пише Politeka.net.

Так, на новому фото Кравченко відображена на намальованому портреті простим олівцем з елегантною зачіскою, яскравим макіяжем і сяючою посмішкою.

"Як вважаєте, схоже вийшло? ☺ ️ ❤ ️ Поділіться думкою в коментарях))", - підписаний знімок.

Відзначимо, фото зібрало масу компліментів шанувальників. Схоже щира посмішка актриси підкорює серця.

"По-моєму, це фото.А поверх нього злегка олівець", " Очченнь🔥", " Супер!", "Художник-талантище! Так правдоподібно передати не тільки вигляд, але і внутрішній світ!!!!", "Як жива", "

В точку 😂 😂 😂 😍 ", " Класно!❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Валюха з "Сватів «захопила видом поруч з молодим Добронравовим:»як же я вас люблю".

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