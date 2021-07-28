Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в "Сватах" вразила знімком в колегою по серіалу Федором Добронравовим

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалів "Свати і" папік - 2 " поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

"На численні прохання...❤ рідного турботливого дідуся у мене ніколи не було, так що Всесвіт подарував мені дідуся! Люблю, дуже! Буду сильно нудьгувати", - написала вона.

Фото, на якому Анна Кошмал обіймає шанувальників серіалу зворушило користувачів мережі.

"Ви коли дуетом граєте у фільмі це взагалі бомба, така природність вражає, серіал Свати, просто моя таблетка для гарного настрою, заспокоєння і поплакати і посміятися»," які ви Класні«, " які Класні!!!!😍 😍 😍 😍 Чекаю новий сезон",» які ж Ви прекрасні",» як зворушливо) особливо-буду нудьгувати 😭 я вже сумую! Буду ридати на останній серії 💯%", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Анна Кошмал розповіла, що фінальний сьомий сезон "Сватів" вже дозняли. Однак, коли його побачать глядачі, поки сказати неможливо.

Повідомлялося, що фінальні серії знімали в Грузії.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" з чорними губами приголомшила зухвалим перевтіленням.

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