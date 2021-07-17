Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, показала, як відпочиває з донькою

Тетяна Кравченко полюбилася глядачами за роль простої жінки в серіалі "Свати", пише Politeka.net.

Шанувальники створили фан-сторінки в Instagram, де діляться новинами про творчість та особисте життя зірки. Так, в одному з таких акаунтів зірка позувала разом з дочкою, Анною, на відпочинку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Це моя доця", - похвалилася артистка.

"Так приємно, сидимо біля басейну і нам принесли букети квітів. Це дуже приємно", - розповіла Інна, зазначивши що сіла на коліна мами.

"З доцею Аннусею ❤️😍", - написали автори поста.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Улюблені наші❤️❤️❤️❤️❤️", "Тетяна Едуардівна, спасибі вам за емоції, враження і настрій", " дівчатка, ви такі класні!!!", "❤️❤️❤️Які ви милі!!!🔥 🔥 🔥 ", "Аахаахахахахахах 😍 досі дивлюся Свати обожнюю їх", " красуні!", "Ми вас обожнюємо просто😍 🤗 😘", " обожнюємо Вас 😍❤️😍❤️😍❤️", "довгих років життя вам😊 ☺❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Тетяна Кравченко двічі виходила заміж. У другому шлюбі, в 1986 році, у артистки народилася дочка Анна. Другий шлюб зірки також розпався.

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