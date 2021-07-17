Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, показала, как отдыхает с дочкой

Татьяна Кравченко полюбилась зрителями за роль простой женщины в сериале "Сваты", пишет Politeka.net.

Поклонники создали фан-странички в Инстаграм, где делятся новостями о творчестве и личной жизни звезды. Так, в одном из таких аккаунтов звезда позировала вместе с дочерью, Анной, на отдыхе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Это моя доця", - похвасталась артистка.

"Так приятно, сидим у бассейна и нам принесли букеты цветов. Это очень приятно", - рассказала Инна, отметив что села на колени мамы.

"С доцей Аннусей ❤️😍", - написали авторы поста.

За 15 минут публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.

"Любимые наши❤️❤️❤️❤️❤️", "Татьяна Эдуардовна , спасибо вам за эмоции, впечатления и настроение", "Девочки,вы такие классные!!!", "❤️❤️❤️Какие вы милые!!!🔥🔥🔥", "Аахаахахахахах 😍 до сих пор смотрю сваты обожаю их", "Красотки!", "Мы Вас обожаем просто 😍🤗😘", "Обожаем вас 😍❤️😍❤️😍❤️", "Долгих лет жизни вам😊☺❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Татьяна Кравченко дважды выходила замуж. Во втором браке, в 1986 году, у артистки родилась дочь Анна. Второй брак звезды также распался.

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