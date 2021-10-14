Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, появилась в неприглядном виде с растрепанными волосами и потекшим макияжем.

Татьяна Кравченко снималась в разных картинах, но особую популярность ей принесла роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", пишет Politeka.net.

У артистки увеличилось количество фанатов, которые создают в сети посвященные ей страницы.

В этот раз на одном из фан-аккаунтов опубликовали фото "Валюхи" из "Сватов" в неприглядном виде. Звезда была с потекшим макияжем, который напоминал синяк под глазом, и растрепанными волосами. В руках героиня сериала держала табличку с надписью "Будько".

"Новый сезон не за горами ❤️ А вы ждете? 🙏🏼❤️", - написали авторы поста, всполошив заявлением от имени Татьяны Кравченко.

Публикация за день собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень! Отключим все телефоны, домофоны и пусть весь мир подождет😂", "Не то слово, как ждём!", "Очень-очень жду🥰🥰🥰я уже те все сезоны пересмотрела раз по 300☺️ вчера тоже смотрела 🥰🥰 обожаю Сваты 💖💐💖💖💖", "Что-то Валюха в уголовщину ударилась 🤣🤣🤣🤣", - написали пользователи сети.

Отметим, Татьяна Кравченко - одна из немногих актрис, которые решили сняться в продолжении сериала.

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