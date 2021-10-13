Актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", в котором сыграла роль Валюхи, заинтриговала украинцев новым сезоном культового проекта.

Как пишет Politeka.net, Татьяна Кравченко является популярной отечественной актрисой. Звезда снялась в десятках фильмов и сериалов, а также играла роли во множестве театральных работ. Звезда имеет звание Народной артистки России и РСФСР. Звезда стала любимицей украинцев после шести сезонов "Сватов". Как известно, уже сняли седьмой сезон развлекательного шоу и на фан-страничке Кравченко появилась информация о трансляции.

В профиле в Инстаграм показали трейлер нового сезона. Как оказалось, сериал был на паузе на протяжении 8 лет и только сейчас покажут продолжение культового проекта. В трейлере отметили, что новый сезон будет "Скоро", но не написали точную дату.

"СВАТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! На ваши экраны. Долгожданная премьера УЖЕ СОВСЕМ СКОРО!", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели видео сотни тысяч раз и написали комментарии:

"8 лет ждала новый сезон, Господи наконец-то", "Поскорее бы ждем", "Ура, дождались. Всеми нами любимые и уже такие родные "Сваты", "А в России где и когда", "Ураааа, я дождалась!!!!! Никто мне не верил что будет 7 сезон, а я знала-знала", "Я сейчас смотрю сваты уже много раз смотрела ))".

Напомним, Валюха из «Сватов» с Кошмал на руках рассекретила, когда выйдет последний сезон

А еще Politeka сообщала, что Валюха из "Сватов" показала, как выглядит ее взрослая дочь у бассейна

Также Politeka писала, что съемки новых "Сватов" стартовали, как сегодня выглядят постаревшие Валюха и Будько



