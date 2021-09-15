Известная российская актриса Татьяна Кравченко попрощалась с сериалом «Сваты»
67-летняя артистка полюбилась многим телезрителям благодаря своей роли харизматичной «Валюхи» в популярному сериале «Сваты».
Как известно, создатели проекта сняли седьмой сезон сериала, который должен стать финальным. Из-за карантина работа над его выходом затянулась, однако, по последним данным, премьера сезона уже не за горами.
Как сообщает Politeka.net, косвенно эту информацию подтвердила в своем Инстаграм и Татьяна Кравченко. Актриса поделилась постом, в котором, по сути, попрощалась с сериалом.
Звезда написала, что уже с 16 сентября приступает к озвучиванию своего персонажа – Валюхи. Это значит, что работа над сериалом вышла на завершающую стадию.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Остановилось сердце молодой звезды "МастерШеф", украинцы не могут поверить: "Как так могло произойти?"
Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
«Жду очень, но чувства смешанные. Озвучание - это последний штрих в работе над ролью в кино... а значит когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой...Но, с другой стороны - это значит, что до выхода «Сватов 7» в эфир остаётся совсем мало времени!», - написала Кравченко.
Позже она поделилась еще одной публикацией, в которой показала фото семьи своей героини.
«Моя семья. Моя любовь», - подписала кадр актриса.
В комментариях к ее публикациям тут же отметились поклонники «Сватов».
«Отличная новость!!!! С нетерпением ждём новые серии! С Валюхой невозможно расстаться, она в наших сердцах навеки», «Как я рада!!!! Жалко, что это конец», «Потрясная новость, но и грустная одновременно», «печально конечно что это последний сезон, но с огромным нетерпением ждем 7го сезона», «Сваты 7 - это здорово! Но как же не хочется с Вами расставаться. Вы все стали такими родными», - пишут люди.
Напомним, беда случилась с Добронравовым из «Сватов», врач огорошил словами.
Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» с Кошмал на руках рассекретила, когда выйдет последний сезон.
Также Politeka писала, что звезда «Сватов» Кошмал обрадовала новостью о новом сезоне.