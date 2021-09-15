Известная российская актриса Татьяна Кравченко попрощалась с сериалом «Сваты»

67-летняя артистка полюбилась многим телезрителям благодаря своей роли харизматичной «Валюхи» в популярному сериале «Сваты».

Как известно, создатели проекта сняли седьмой сезон сериала, который должен стать финальным. Из-за карантина работа над его выходом затянулась, однако, по последним данным, премьера сезона уже не за горами.

Как сообщает Politeka.net, косвенно эту информацию подтвердила в своем Инстаграм и Татьяна Кравченко. Актриса поделилась постом, в котором, по сути, попрощалась с сериалом.

Звезда написала, что уже с 16 сентября приступает к озвучиванию своего персонажа – Валюхи. Это значит, что работа над сериалом вышла на завершающую стадию.

«Жду очень, но чувства смешанные. Озвучание - это последний штрих в работе над ролью в кино... а значит когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой...Но, с другой стороны - это значит, что до выхода «Сватов 7» в эфир остаётся совсем мало времени!», - написала Кравченко.

Позже она поделилась еще одной публикацией, в которой показала фото семьи своей героини.

«Моя семья. Моя любовь», - подписала кадр актриса.

В комментариях к ее публикациям тут же отметились поклонники «Сватов».

«Отличная новость!!!! С нетерпением ждём новые серии! С Валюхой невозможно расстаться, она в наших сердцах навеки», «Как я рада!!!! Жалко, что это конец», «Потрясная новость, но и грустная одновременно», «печально конечно что это последний сезон, но с огромным нетерпением ждем 7го сезона», «Сваты 7 - это здорово! Но как же не хочется с Вами расставаться. Вы все стали такими родными», - пишут люди.

Напомним, беда случилась с Добронравовым из «Сватов», врач огорошил словами.

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» с Кошмал на руках рассекретила, когда выйдет последний сезон.

Также Politeka писала, что звезда «Сватов» Кошмал обрадовала новостью о новом сезоне.