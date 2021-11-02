Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в культовом сериале "Сваты", раскрыла интересную деталь о проекте, который любят миллионы.

Как пишет Politeka.net, Татьяна Кравченко является успешной российской актрисой с украинскими корнями. Звезда сыграла во множестве проектов, включая культовый сериал "Сваты". Татьяна не ведет страничку в Инстаграм, но есть огромная фан-группа, где можно увидеть много интересных фото актрисы.

Так, на последнем снимке Татьяна Кравченко стояла рядом с актером Федором Добронравовым. С ними была еще одна актриса.

"Конец истории. Седьмой сезон для сериала станет последним", - написано было под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"сколько боли в этой строке.... Хотелось бы вновь и вновь видеть новые серии ....но увы ,не так всё легко", "Очень жаль! Это единственный сериал, который можно смотреть 100 раз и не надоедает. Это пример, как должна жить семья. Это наш менталитет. А ни то,что нам сегодня навязывают. И очень жаль, семья на сегодня уходит в прошлое", "Можно пересматривать бесконечно…", "Мы вас любим. Сериал пересматриваю снова и снова", "Улыбка Ольги Николаевны это что-то!!!".

Напомним, Валюху из "Сватов" пристыдили рядом с поседевшим Будько

А еще Politeka сообщала, что звезда "Сватов" Артемьева покрылась морщинами и поседела, от былой красоты ни следа

Также Politeka писала, что беда случилась с Добронравовым из «Сватов», врач огорошил словами



