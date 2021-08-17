Популярная украинская актриса Анна Кошмал поделилась черно-белой фотографией с режиссером Андреем Яковлевым, чем напугала поклонников

Как пишет Politeka.net, 26-летняя актриса Анна Кошмал прославилась благодаря сьемкам во втором сезоне сериала "Папик" и роли Жени в пятом и шестом сезонах комедийного сериала "Сваты". За эту роль она даже была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф".

Как известно, режиссером юмористического семейного сериала стал Андрей Яковлев, который даже получил народу за эту работу.

Так, в своем Instagram звезда "Сватов" Кошмал поделилась чувственной черно-белой фотографией с режиссером.

"Лучший режиссер, учитель и друг ... очень люблю. Момент поймал @vanya___yak", - написала Кошмал.

Из-за такой подписи и черно-белого эффекта на фотографии поклонники испугались и написали много комментариев.

"Боже мой, Аня, не делайте так больше ... Не выставляйте черно-белую фотографию, я подумал, что он умер", " Прекрасный режиссер. Долгих лет жизни и творчества. Пусть творит новое, интересное, сатирическое и такое, что навсегда запомнится многим зрителям. 😂😂😂 ", "Анюта, боже я так испугалась. Нервы могут не выдержать", "Зачем же так пугать", - пишут в сети.

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