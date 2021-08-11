Популярна українська акторка Анна Кошмал розповіла шанувальникам про користь йоги
Як пише Politeka.net, 26-річна акторка Анна Кошмал прославилася завдяки ролі Жені у п'ятому та шостому сезонах комедійного серіалу "Свати". За цю роль вона навіть була номінована на телевізійну премію "Телетріумф". Пізніше Кошмал засвітилася у ще одному популярному серіалі - "Папік-2".
Попри щільний графік зйомок Кошмал знаходить час на себе. У себе в Instagram Анна розповіла, що позбутися стресів їй допомагають заняття йогою.
"Йога - справжня магія, любов, турбота про своє тіло і найкращі ліки від усіх бід✨", - пише Кошмал.
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Так, акторка вирішила поділитися своїм досвідом та навіть провести онлайн-тренування й відповісти на усі питання.
Цікаво, що Анна Кошмал зізналася, що вже шість років практикує веганство (не їсть продуктів тваринного походження). Кошмал запевняє, що веганство і йога змінили її життя на краще.
"6 років тому якість мого життя змінилося завдяки веганству, а тепер і завдяки йозі, воно точно ніколи не буде колишнім)", - каже акторка.
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