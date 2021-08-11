Популярная украинская актриса Анна Кошмал рассказала поклонникам о пользе йоги

Как пишет Politeka.net, 26-летняя актриса Анна Кошмал прославилась благодаря роли Жени в пятом и шестом сезонах комедийного сериала "Сваты". За эту роль она даже была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф". Позже Кошмал засветилась в еще одном популярном сериале - "Папик-2".

Несмотря на плотный график съемок Кошмал находит время на себя. У себя в Instagram Анна рассказала, что избавиться от стрессов ей помогают занятия йогой.

"Йога-настоящая магия, любовь, забота о своем теле и лучшее лекарство от всех бед ✨ ", - пишет Кошмал.

Так, актриса решила поделиться своим опытом и даже провести онлайн-тренировки и ответить на все вопросы.

Интересно, что Анна Кошмал призналась, что уже шесть лет практикует веганство (не ест продуктов животного происхождения). Кошмал уверяет, что веганство и йога изменили ее жизнь к лучшему.

"6 лет назад качество моей жизни изменилось благодаря веганству, а теперь и благодаря йоге, оно точно никогда не будет прежним)", - говорит актриса.

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