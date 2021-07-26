Відома актриса Анна Кошмал поділилася подробицями про свою участь у проекті "Танці з зірками"
Як повідомляє Politeka.net, Анна Кошмал є українською актрисою. Вона прославилася своєю участю в серіалі "Свати", де грала Женю. Також варто відзначити її роль в серіалі"папік-2". Дівчина активно розвиває свої соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу актриса поділилася новим фото у форматі сторіз. Нещодавно в мережі розгорілося питання: Чи буде Анна брати участь в популярному проекті. Там вона відповіла на головне питання.
"Будете в Танцях з зірками цей сезон?", запитали у дівчини. На це питання Анна Кошмал відповіла так: "Ні. Я б дуже хотіла знову танцювати, так як вмію і люблю, але це шоу не для мене. Там більше дивних інтриг, ніж самих танців".
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Нікітюк осоромилася, відпочиваючи на розкішній яхті: "Я так хотіла сфоткатися..."
Біда з донькою Полякової, 16-річна Маша розповіла, як все сталося: "Дивлюся на пальці, а вони..."
Трагедія на українській дорозі забрала життя чотирьох людей, авто зім'яло від удару у вантажівку: кадри
Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки: особисті кадри
Під даними фото немає ні коментарів, ні лайків оскільки формат цього не передбачає.
Нагадаємо, зірка "Сватів" з чорними губами приголомшила зухвалим перевтіленням: "Ну, ти Валюха, даєш»
Також, зірка "Сватів" і "Папіка-2" Кошмал по дорозі на гастролі зупинилася серед поля: "Як бальзам на душу…"
Раніше повідомлялося, зірка "Сватів" Кошмал обрадувала новиною про новий сезон: "Дата релізу»"