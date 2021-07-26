Відома актриса Анна Кошмал поділилася подробицями про свою участь у проекті "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, Анна Кошмал є українською актрисою. Вона прославилася своєю участю в серіалі "Свати", де грала Женю. Також варто відзначити її роль в серіалі"папік-2". Дівчина активно розвиває свої соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу актриса поділилася новим фото у форматі сторіз. Нещодавно в мережі розгорілося питання: Чи буде Анна брати участь в популярному проекті. Там вона відповіла на головне питання.

"Будете в Танцях з зірками цей сезон?", запитали у дівчини. На це питання Анна Кошмал відповіла так: "Ні. Я б дуже хотіла знову танцювати, так як вмію і люблю, але це шоу не для мене. Там більше дивних інтриг, ніж самих танців".

Під даними фото немає ні коментарів, ні лайків оскільки формат цього не передбачає.

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