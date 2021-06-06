Українська актриса Анна Кошмал показала яскраві фото по дорозі на гастролі в Одесу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалів "Свати" і "Папік-2" Анна Кошмал час від часу ділиться з фанатами яскравими кадрами зі свого насиченого життя. Так, цього разу зіркова красуня показала у своєму мікроблозі в Instagram яскраві кадри, на яких зображена в маковому полі по дорозі на гастролі в Одесу.

На одному зі знімків Анна відображена серед затятого Червоного поля маків. Перед камерою вона з'явилася в простому скромному образі - на ній світлі штани і синя закрита футболка з нерозбірливим написом. Волосся актриси розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри, вона не дивиться в камеру, адже захоплена яскравими квітами. На другому знімку дівчина показала одні маки.

У підписі до фотографій Кошмал написала: "Ці маки як бальзам на душу сьогодні, мені і всій нашій команді. Природа, як частина нас самих, завжди нагадує про справжні цінності. По дорозі на сонячну Одесу". Шанувальники не залишилися байдужі і почали активно обговорювати нову публікацію ані, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Ви так само прекрасні, як ці маки", "Як красиво", "Краса", "Прекрасні фотки", "Яка краса", "Анна, ви моя найулюбленіша актриса!", "Ти моя улюблена актриса", "Яка краса", "Богиня серед квітів", "Красиво виглядаєш на фото, красива дівчина", - пишуть в коментарях до фото.

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