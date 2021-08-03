Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", розповіла, коли шанувальники побачать останній сезон шоу

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram з'явилося фото, на якому постаріла Кравченко тримала на руках українську актрису Анну Кошмал, яка зіграла в серіалі Женьку.

Як відомо, зйомки серіалу перервалися в 2014 році через політичну ситуацію в країні. Пізніше їх кілька разів намагалися відновити, але процес постійно переривався. Також знімальний процес було вирішено перенести в Білорусь, так як деяким акторам був заборонений в'їзд в Україну. У 2020-2021 роках серіал нарешті дозняли.

«Ми п'ять років знімали сьомий сезон. Спочатку втрутилися політичні обставини, потім - пандемія. Але матеріал готовий, і глядачі побачать нові серії вже в кінці осені - на початку зими", - зазначила Кравченко, додавши, що останній сезон буде чудовою історією, яка створювалася у величезній любові.

У коментарях шанувальники серіалу залишили масу захоплених слів.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко з щирою посмішкою показала, як підкорює серця: "Так правдоподібно".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал не стримала почуттів до Добронравова, з'явилося фото: "Люблю, дуже".

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко показала, як виглядає її доросла дочка біля басейну: "Класні дівчатка!".