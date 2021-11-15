Известная российская актриса и звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила поклонников своим видом на архивном снимке, который появился в сети.

Кравченко получила большую популярность благодаря роли Валюхи в популярном сериале «Сваты». Первый сезон ситкома вышел на экраны еще в 2008 году, а сейчас поклонники сериала ждут седьмого сезона. Съемки новых эпизодов много раз переносились и откладывались, однако сейчас сообщается, что премьера должна состояться скоро. Впрочем, точная дата пока не называется.

Поклонники сериала тем временем внимательно следят за его актерами и публикуют все новые снимки с ними. Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное фото Кравченко, на котором актриса запечатлена еще молодой. Тогда у нее были короткие черные волосы, а косметикой Татьяна пользовалась по-минимуму.

Фанаты бурно обсуждают снимок.

«Красавица и тогда и сейчас», «Какая Красивая и сейчас просто очаровательны!!», «Как будто два разных человека, вы прекрасны», «Очень красивы всегда», «Ой Господи, красота какая!», «Очень красивая, мы такую не знали. Да и сейчас красавица, дай ей Бог крепкого здоровья на долгие годы», «Какая красавица! Глаз не оторвать!», - пишут люди.

Напомним, Валюха из "Сватов" не смогла скрыть своей боли, случилось то, чего многие боялись.

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" пристыдили рядом с поседевшим Будько.

Также Politeka писала, что "Валюха" из Сватов обратилась ко всем с пронзительным заявлением.