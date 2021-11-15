Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, Даша Ставнича звернулася до шанувальників з важливою темою і дала поради.

Як пише Politeka.net, в Instagram дівчина вирішила поговорити про вдячність. На фото красуня розляглася на підлозі, вразивши фігуркою.

"Я дякую тобі. Хочу в своєму блозі піднімати важливі теми, про які не можна мовчати. І сьогодні ми обговоримо тему подяки. Сказати "спасибі / дякую" не так складно, чи не так? Багато чого, що ми маємо, ми сприймаємо як належне. Я маю на увазі: руки, ноги, зір, слух, можливість відчувати аромати, відсутність болю, нудоти і так далі... в той час, коли інші, не маючи цього, радіють кожному дню життя, радіють тому, що вони живі», - зазначила дівчина.

За словами Даші, подяка - це найкращий подарунок. Вона запропонувала своїм підписникам дякувати людям хоча б один день, і подивитися, що зміниться.



«І пам'ятайте: якщо ви кожен день будете перераховувати, за що ви вдячні, ваше серце буде наповнюватися вдячністю і любов'ю», - пояснила вона.

У коментарях красуні залишили приємні відгуки.

"Дуже красива. Звідки ця кофтинка?", "Дуже крута ідея і правда, подяка-велика сила», «ти красива», «ти шикарна», "Вау, красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Ставнича посварила українців, заговоривши про відпустку в Мілані: "чому б вам...".

Як повідомляла Politeka, Даша Ставнича виплеснула емоції після зустрічі з ріднею: «ви не повірите, але...».

Також Politeka писала, що Даша Ставнича оприлюднила прощальний лист, розповівши, що сталося: "будете шкодувати".