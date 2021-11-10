Колишня учасниця шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, спортсменка Дарина Ставнича, поділилася одкровенням про свої взаємини з родичами.
Дарина Ставнича вибула з проекту "Холостяк-11" після знайомства з близькими героя Михайла Заливако. У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про те, як спілкується зі своїми рідними? писати Politeka.net.
"Можливо, з мого боку виносити таке на загальний огляд і обговорення негарно, але ви ж хочете знати Мене справжню?» ,- зазначила дівчина.
Кілька днів дівчина активно проводила зі своїми найріднішими і близькими, і це наштовхнула її на неожинне відкриття.
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"...це все дійсно шалено приємно і максимально позитивно в емоційному плані, але, в якийсь момент, я усвідомила, що отримую надлишок емоцій. Ближче до кінця нашого уїк-енду у мене почалося невелике відторгнення і, ви не повірите, але захотілося якомога швидше проводити всіх і залишитися однією», - зізналася Даша.
Ставнича також поділилася думками про те, чому на її думку, так сталося.
"Це не означає, що я недостатньо сильно люблю свою сім'ю і роблю егоїстично, це, скоріше, означає, що я стала дуже дозовано спілкуватися з людьми. Плюс з кожним новим етапом на життєвому шляху у нас дуже сильно змінюється світогляд, який часто не збігається з тим, в якому все життя «варяться» наші родичі», - резюмувала дівчина.
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