Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, Даша Ставнича обратилась к поклонникам с важной темой и дала советы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм девушка решила поговорить о благодарности. На фото красотка разлеглась на полу, впечатлив фигуркой.

«Я благодарю Тебя. Хочу в своём блоге подымать важные темы, о которых нельзя молчать. И сегодня мы обсудим тему благодарности. Сказать «спасибо / благодарю» не так сложно, не так ли? Многое, что у нас есть, мы воспринимаем как должное. Я имею в виду: руки, ноги, зрение, слух, возможность ощущать ароматы, отсутствие боли, тошноты и так далее… в то время, когда другие, не имея этого, радуются каждому дню жизни, радуются тому, что они живы», - отметила девушка.

По словам Даши, благодарность — это лучший подарок. Она предложила своим подписчикам благодарить людей хотя бы один день, и посмотреть, что изменится.



«И помните: если вы каждый день будете перечислять, за что вы благодарны, ваше сердце будет наполняться благодарностью и любовью», - объяснила она.

В комментариях красотке оставили приятные отзывы.

«Очень красивая. Откуда эта кофточка?», «Очень крутая идея и правда, благодарность - большая сила», «Ты красивая», «Ты шикарна», «Вау, красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Ставнича рассорила украинцев, заговорив об отпуске в Милане: "Почему бы вам...".

Как сообщала Politeka, Даша Ставнича выплеснула эмоции после встречи с родней: «Вы не поверите, но...».

Также Politeka писала, что Даша Ставнича обнародовала прощальное письмо, рассказав, что произошло: "Будете жалеть".