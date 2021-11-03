Колишня учасниця шоу "Холостяк-11", спортсменка Дар'я Ставнича, зробила незвичайну заяву, і розкривши причину свого рішення про Instagram.
Дарина Ставнича вибула з проекту "Холостяк-11" після знайомства з близькими героя Михайла Заливако, пише Politeka.net. Бізнесмен поділився думкою, що Даша була занадто закрита.
Після відходу дівчина стала активніше розвивати свій Instagram, на якому у неї вже начитується 120 тисяч підписників. Однак гімнастка в новому пості здивувала заявою про видалення з соцмережі.
"Я йду з Instagram…
А все тому, що час від часу я не бачу сенсу продовжувати далі", - написала красуня в прощальному "листі".
За словами Дар'ї, вона багато сил і часу приділяє на створення красивого і корисного контенту, і це вона вважає своєю роботою, а у відповідь вона хоче отримувати щирі відгуки.
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"Блоги мають своє продовження і розвиток тільки завдяки вашим реакціям на будь-який рух блогера... Давайте не будемо «жлобами» і будемо щирими", - написала Ставнича.
"Дашуля не йди💔 💔 💔мені завжди цікаво дивитися твої сторіз, читати пости!", "Ви дуже цікава і красива дівчина, не робіть того, про що будете шкодувати. ❤ ️ ", "Як на мене це просто маніпуляція своєю аудиторією, вибачте", - написали користувачі Мережі.
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