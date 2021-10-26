Участница 11-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Даша Ставнича решила рассказать в подробностях о своем путешествии в Милан и "подводных камнях", которые могут ждать в отпуске.

Даша рассказала о том, что нужно знать, перед путешествием в Италию (Милан). Девушка рассказала конкретно о своем опыте, которые она прожила. Как оказалось, перед вылетом она сделала за сутки тест на вирус, также важно перед вылетом сделать check in.

«Если не сделаете — потеряете 60€ на человека. В аэропорту при посадке нам дали декларационные формы. Далее, по прилету мы заполнили декларацию и дали стюардессе, чтобы нас пропустили на паспортный контроль. В декларации заполняется почему мы прилетели, где живем в Киеве, номер телефона и информация, о том, где остановились в Милане.

Паспорт о вакцинации не нужен. Изначально, мы хотели полететь в Париж, но, увы туда впускают исключительно вакцинированных. Я пока не готова делать вакцину, поэтому мы за сутки решили поехать в Милан. Юра лучший 🔥❤️

Многие мне писали за карантин при въезде в Италию, что нужно сидеть 5 суток — это все не так. Даже слова об этом не было сказано. Мы прилетели, у меня попросили показать билеты обратно и бронь в гостинице и пропустили! В Милане гулять можно спокойно и прекрасно. Тест не запрашивают, тем более паспорт с вакциной» - пишет Даша.

Пользователи отреагировали по-разному:

«Обидненько😮; Волшебного путешествия!; Вы антивакцинатор? – нет; тогда почему не сделать вакцину и путешествовать без ограничений и тестов? - потому что я не хочу вакцину делать) это лишь мое желание!; Так же страдают от этой болезни и с, и без вакц 🥺 поэтому надеюсь на вакцину тоже глупо; 95 % госпитализированных в больницы не вакцинированы и они болеют тяжелее».

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