Бывшая участница шоу "Холостяк-11", спортсменка Дарья Ставнича, сделала необычное заявление, и раскрыв причину своего решения об Инстаграм.

Дарья Ставнича выбыла из проекта "Холостяк-11" после знакомства с близкими героя Михаила Заливако, пишет Politeka.net. Бизнесмен поделился мнением, что Даша была слишком закрыта.

После ухода девушка стала активнее развивать свой Инстаграм, на котором у нее уже начитывается 120 тысяч подписчиков. Однако гимнастка в новом посте удивила заявлением об удаление из соцсети.

"Я ухожу из инстаграм…



А все потому, что время от времени я не вижу смысла продолжать дальше", - написала красотка в прощальном "письме".

По словам Дарьи, она много сил и времени уделяет на создание красивого и полезного контента, и это она считает своей работой, а в ответ она хочет получать искренние отзывы.

"Блоги имеют свое продолжение и развитие только благодаря вашим реакциям на любое движение блогера... Давайте не будем «жлобами» и будем искренними", - написала Ставнича.

"Дашуля не уходи💔💔💔Мне всегда интересно смотреть твои сториз, читать посты!", "Вы очень интересная и красивая девушка, не делайте того, о чем будете жалеть. ❤️", "Как по мне это просто манипуляция своей аудиторией, простите", - написали пользователи сети.

Напомним, изгнанная из "Холостяка" Даша в прозрачном корсете сразила наповал

Также Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" расплакалась, поделившись своей обидой