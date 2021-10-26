Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Даша Ставнича вирішила розповісти в подробицях про свою подорож в Мілан і" підводні камені", які можуть чекати у відпустці.

Даша розповіла про те, що потрібно знати, перед подорожжю до Італії (Мілан). Дівчина розповіла конкретно про свій досвід, які вона прожила. Як виявилося, перед вильотом вона зробила за добу тест на вірус, також важливо перед вильотом зробити check in.

"Якщо не зробите-втратите 60€ на людину. В аеропорту при посадці нам дали деклараційні форми. Далі, по прильоту ми заповнили декларацію і дали стюардесі, щоб нас пропустили на паспортний контроль. У декларації заповнюється чому ми прилетіли, де живемо в Києві, номер телефону та інформація, про те, де зупинилися в Мілані.

Паспорт про вакцинацію не потрібен. Спочатку, ми хотіли полетіти в Париж, але, на жаль туди впускають виключно вакцинованих. Я поки не готова робити вакцину, тому ми за добу вирішили поїхати в Мілан. Юра найкращий 🔥❤️

Багато мені писали за карантин при в'їзді в Італію, що потрібно сидіти 5 діб — це все не так. Навіть слова про це не було сказано. Ми прилетіли, у мене попросили показати квитки назад і бронь в готелі і пропустили! У Мілані гуляти можна спокійно і прекрасно. Тест не запитують, тим більше паспорт з вакциною " - пише Даша.

Користувачі відреагували по-різному:

«Обидненько😮; Чарівної подорожі!; Ви антивакцинатор? - ні; тоді чому не зробити вакцину і подорожувати без обмежень і тестів? - тому що я не хочу вакцину робити) це лише моє бажання!; Так само страждають від цієї хвороби і с, і без вакцини, тому сподіваюся на вакцину теж нерозумно; 95% госпіталізованих в лікарні не вакциновані і вони хворіють важче».

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