Відома шеф-кухар, суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла, що для неї означає колега Володимир Ярославський, з яким їй приписують роман.

Як пише Politeka.net, в Instagram у жінки з'явилося фото з Ярославським, на якому вона притулилася до нього.

«Чи є поруч з вами люди, яким хочеться дякувати кожен день? З якими не можеш наговоритися, і кожен раз розумієш, як тобі пощастило? Ті, з якими у вогонь, воду і навіть в Єгипет? У мене є! З @yaroslavskyi_vova ми пережили кілька сезонів "МастерШефа", його схуднення і навіть написали загальну кулінарну книгу. Досі не можу повірити, що цей ексклюзив красується на кухнях тисяч людей. Спасибі тобі, мій шеф!",- підписала фото зірка.

У коментарях парочці залишили масу теплих відгуків.

"Будьте щасливі", "Обожнюю Вас Олечка, подивилася всі випуски Майстер шеф, просто в захваті від вашої трійці", "Ви обидва нереальні!", "Це круто мати таку людину", «як пара дуже красива, неймовірна», «ви такий класний тандем», «дуже радію за Вас», "симбіоз душ", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Мартиновська поділилася новорічним рецептом: "Пора готуватися".

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