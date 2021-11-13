Відома шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про те, чого боїться кожна мама.

Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона розповідає про те, що у її дочки - Віри випав перший нижній зуб, вона прокоментувала, що цього боїться кожна мама. Також вона порадила новорічний фільм до перегляду.

"Сталося те, чого боїться кожна мама. Вчора, коли у Веруньки випав перший зуб нижній, ми почали ще більше говорити про фею, про мишку, про те, як це все відбувається. Про всі ці чудеса, і вона так щиро вірить", - поділилася суддя "МастерШеф".

"Подивилися фільм з нею, знаєте, як називається,"хрещена фея". Він такий, не для зовсім маленьких, там деякі моменти були складно зрозуміти. Але дуже Новорічний, дуже до свята рекомендую переглянути. І взагалі, я так побачила, що у нас з Верунькою від Дня народження до Хелловіна, тепер від Хелловіна до Нового року готуємося", - розповіла Ольга Мартиновська.

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