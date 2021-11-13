Известная шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, чего боится каждая мама.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она рассказывает о том, что у её дочки - Веры выпал первый нижний зуб, она прокомментировала, что этого боится каждая мама. Также она посоветовала новогодний фильм к просмотру.

"Случилось то, чего боится каждая мама. Вчера, когда у Веруньки выпал первый зуб нижний, мы начали еще больше говорить про фею, про мышку, про то, как это всё происходит. Про все эти чудеса, и она так искренне верит", - поделилась судья "МастерШеф".

"Посмотрели фильм с ней, знаете, как называется, "Крестная фея". Он такой, не для совсем маленьких, там некоторые моменты были сложно понять. Но очень новогодний, очень к празднику рекомендую пересмотреть. И вообще, я так увидела, что у нас с Верунькой от Дня Рождения до Хеллоуина, теперь от Хеллоуина до Нового года готовимся", - рассказала Ольга Мартыновская.

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