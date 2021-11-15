Известная шеф-повар, судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала, что для нее значит коллега Владимир Ярославский, с которым ей приписывают роман.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у женщины появилось фото с Ярославским, на котором она прижалась к нему.

«Есть ли рядом с вами люди, которых хочется благодарить каждый день? С которыми не можешь наговориться, и каждый раз понимаешь, как тебе повезло? Те, с которыми в огонь, воду и даже в Египет? У меня есть! С @yaroslavskyi_vova мы пережили несколько сезонов «МастерШефа», его похудение и даже написали общую кулинарную книгу. До сих пор не могу поверить, что этот эксклюзив красуется на кухнях тысяч людей. Спасибо тебе, мой шеф!», - подписала фото звезда.

В комментариях парочке оставили массу теплых отзывов.

«Будьте счастливы», «Обожаю Вас Олечка, посмотрела все выпуски мастер шеф, просто в восторге от вашей троицы», «Вы оба нереальные!», «Это круто иметь такого человека», «Как пара очень красивая, невероятная», «Вы такой классный тандем», «Очень радуюсь за Вас», «Симбиоз душ», - пишут люди.

Напомним, что Мартыновская поделилась новогодним рецептом: «Пора готовиться».

Как сообщала Politeka, Мартыновская после "Оливье" и "Шубы" дала особенный совет: "Мои хорошие...".

Также Politeka писала, что Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая…".