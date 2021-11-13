Талановита шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка стала суддею другого сезону популярного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", поділилися рецептом вишуканої ресторанної страви.

Як пише Politeka.net, переможниця третього сезону шоу "Мастер Шеф" після роботи шеф-кухарем в одному із паризьких ресторанів повернулася на Батьківщину та стала суддею другого сезону шоу "Мастер Шеф. Професіонали" разом із Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським.

Окрім цього Мартиновська має свою власну кулінарну школу та активно веде сторінку в Instagram, де ділиться із шанувальниками власними рецептами – як і простих страв, так і складних ресторанних.

Цього разу Мартиновська показала, як приготувати сюпрем з цесарки і соусом жу з глазурованою цибулею-порей.

"Мої хороші, сьогодні ділюся особливим рецептом — сюпремом з цесарки і соусом жу з глазурованою цибулею-порей ✨", - написала Мартиновська та опублікувала необхідні інгредієнти та покроковий рецепт.

Нагадаємо, що раніше Мартиновська показувала шанувальникам, як по-новому приготувати звичні салати "Оселедець під шубою" ("Шуба") та "Олів’є".

Нагадаємо, що після перемоги на "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поїхала на навчання до Франції, де й залишилася працювати, а згодом навіть стала співвласницею ресторану. Окрмі цього Ольга виховує дочку Віру сама, адже стосунки із батьком дівчинки не склалися.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Мастер Шеф" Мартиновська, познайомивши зі своєю сім'єю, порадувала вже новорічним рецептом: "Пора готуватися".

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