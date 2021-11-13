Талантливая шеф-повар Ольга Мартыновская, которая стала судьей второго сезона популярного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", поделились рецептом изысканного ресторанного блюда.

Как пишет Politeka.net, победительница третьего сезона шоу "Мастер Шеф" после работы шеф-поваром в одном из парижских ресторанов вернулась на Родину и стала судьей второго сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" вместе с Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским.

Кроме этого Мартыновская имеет свою собственную кулинарную школу и активно ведет страницу в Instagram, где делится с поклонниками собственными рецептами – как и простых блюд, так и сложных ресторанных.

На этот раз Мартыновская показала, как приготовить сюпрем из цесарки и соусом жу с глазированным луком-порей.

"Мои хорошие, сегодня делюсь особым рецептом-сюпремом из цесарки и соусом жу с глазированным луком-порей ✨ ", - написала Мартыновская и опубликовала необходимые ингредиенты и пошаговый рецепт.

Напомним, что ранее Мартыновская показывала поклонникам, как по-новому приготовить привычные салаты "Сельдь под шубой" ("Шуба") и "Оливье".

Напомним, что после победы на "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская уехала на учебу во Францию, где и осталась работать, а впоследствии даже стала совладелицей ресторана. Кроме этого Ольга воспитывает дочь Веру сама, ведь отношения с отцом девочки не сложились.

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