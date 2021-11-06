Талановита шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка стала суддею нового сезону шоу "Мастер Шеф. Професіонали", розповіла шанувальникам, які вишукані страви зазвичай готує на Новий рік.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська, яка після перемоги у третьому сезоні шоу "Мастер шеф" поїхала до Франції та стала шеф-кухарем одного із ресторанів, повернулася на Батьківщину, де разом із Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським стала суддею нового сезону шоу "Мастер Шеф. Професіонали".

Окрім цього Мартиновська має свою власну кулінарну школу та активно веде сторінку в Instagram, де ділиться із шанувальниками покращеними рецептами звичайних страв. Цього разу Мартиновська розповіла, що готує на святкування Нового року.

"Тепер Новий рік — це привід не наготувати багато, а дозволити собі щось вишукане та особливе! 🎄 На приготування та гарну презентацію ми з мамою дозволяємо собі витратити не лише час, але й кошти", - сказала Ольга.

Ольга розповіла, що вона з мамою дотримується посту, а брат з сім’єю – ні, тому вони готують і м’ясні страви, і рибні, і вегетаріанські. Також Ольга опублікувала серію фото, на якому показала вишукані презентації страв.

"Як смачно і красиво все виглядає, ви молодчинка😍", " Смакота❤️", " Впізнаю і майже всі готувала", "Дуже привабливо 😍🔥", - написали в мережі.

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