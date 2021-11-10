Відомі кулінари Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський несподівано з'явилися разом "на сцені" "Х-Фактора".
Як повідомляє Politeka.net, відома українська кулінар і кондитер, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс незвичайними кадрами в сторіс, на яких разом зі своїм колегою з'явилася у фотозоні, яка нагадує сцену "Х-Фактора".
На кадрах Мартиновська і Ярославський, пританцьовуючи, стоять біля мікрофона і ніби як виступають. Тим часом в залі видно натовп глядачів, які просто в захваті від того, що відбувається.
"Можливо все", - підписала сторіс Ольга Мартиновська слоганом телеканалу СТБ. Треба сказати, що судді "Майстер Шеф" здорово заінтригували своєю появою в фотозоні шоу "Х-Фактор". Схоже, глядачам знову уготували щось цікаве.
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Зазначимо, що днями телеканал СТБ представив свої плани та проекти на найближче майбутнє. Так уже відомо, що зйомки нового сезону шоу "Х-Фактор" призначено наступного року. Може, в ньому глядачі побачать ще й Мартинівську з Ярославським.
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