Суддя "Майстер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартиновська показала своїх рідних і розповіла один з простих способів висловити їм свою любов і повагу.

Суддя "Майстер Шеф" займається розвитком кар'єри, повідомляє Politeka.net. З популярністю Ользі Мартиновській допомогла перемога в третьому сезоні шоу, пізніше в якому вона зайняла місце поруч з ресторатором Ектором Хіменесом-Браво.

У своєму Instagram зірка часто розмовляє про особисте і кулінарію. Цього разу вона показала рідних і розповіла простий спосіб зробити їм приємне.

"Їжа - найшвидший і дієвий спосіб зробити людині приємно. Ну, погодьтеся, якщо ранок починається з ароматної кави і свіжого круасану з карамеллю, хіба він може бути поганим?",- написала шеф-кухар.

За її словами, після важкого робочого дня також коханому буде приємно поїсти м'яса за новим рецептом, а мамі - спробувати смачний пиріг.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "Ви Чудова! Обожнюю і обіймаю 😍", "ви неймовірна жінка", " щиро захоплююся вами!!! Нових звершень ❤️❤️❤️", " ви прекрасні! 👍 🏻 👍 🏻 👍 🏻 ", "Так, наш успіх це заслуга близьких 70%, а у деяких і 90%", - написали користувачі мережі.

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