Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно кардинально змінила імідж, вразила виглядом поруч із завидним красенем, екс-учасником шоу "Холостяк" Іраклієм Макацарією.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Іраклія з'явилося фото з артисткою. Він обійняв зірку, а вона тепліше закуталася в своє пальто, схоже на халатик.

"@tina_karol ласкаво просимо до Грузії! Дуже радий, що ти зуміла відвідати нашу прекрасну країну, я і наші глядачі з нетерпінням чекаємо твого виступу на сцені «Танців з зірками», - підписав фото Макацарія.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу, що Тіна сама на себе не схожа.

"Тіну взагалі не впізнала", "Кращі", "Взагалі не схожа Тіна сама на себе", "Двійник просто", "Тіну так відфотошопили, що важко впізнати", "Це Тіна? Щось погано виглядає трохи, прихворіла?", "А що з Тіною? Щось вона не дуже рада якось", "Тіна добре вінця вкинула", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, якою красунею стала після зміни іміджу: "це диво!".

Як повідомляла Politeka, Кароль засвітилася в товаристві завидного "Холостяка":"Ласкаво просимо".

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