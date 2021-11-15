Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно кардинально змінила імідж, вразила виглядом поруч із завидним красенем, екс-учасником шоу "Холостяк" Іраклієм Макацарією.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Іраклія з'явилося фото з артисткою. Він обійняв зірку, а вона тепліше закуталася в своє пальто, схоже на халатик.
"@tina_karol ласкаво просимо до Грузії! Дуже радий, що ти зуміла відвідати нашу прекрасну країну, я і наші глядачі з нетерпінням чекаємо твого виступу на сцені «Танців з зірками», - підписав фото Макацарія.
У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу, що Тіна сама на себе не схожа.
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"Тіну взагалі не впізнала", "Кращі", "Взагалі не схожа Тіна сама на себе", "Двійник просто", "Тіну так відфотошопили, що важко впізнати", "Це Тіна? Щось погано виглядає трохи, прихворіла?", "А що з Тіною? Щось вона не дуже рада якось", "Тіна добре вінця вкинула", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, якою красунею стала після зміни іміджу: "це диво!".
Як повідомляла Politeka, Кароль засвітилася в товаристві завидного "Холостяка":"Ласкаво просимо".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в чорному топіку засвітила підтягнуту фігуру: фото.