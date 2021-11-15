Українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) зараз знаходиться в Грузії - зірка засвітилася з героєм "Холостяк 6" Іраклі Макацарією.

Кадрами з 36-річною співачкою у своєму Instagram поділився Іраклі, передає Politeka.net. Тіна разом із завидним "Холостяком" постали в ресторані - під час галасливого застілля.

Співачці, що сиділа по центру столу, піднесли шикарний букет жовтих троянд. Іраклі в цей час сидів на чолі столу і знімав те, що відбувається.

"Ласкаво просимо, Тіна Кароль", - йдеться в підписі.

Зазначимо, співачка вирушила до Грузії, щоб виступити там на "Танцях з зірками". Ефір відбудеться в понеділок, 15 листопада. Про це повідомлялося на її фан-сторінці в Instagram.

"Розумничка наша дівчинка, але треба й відпочивати, Тіночка любимо і поважаємо.❤ ️"; "І нехай заздрить весь світ 😍"; "Вітаю!! Як хочеться її там побачити!!!! Чекаємо, з нетерпінням!!!👏", - коментували користувачі.

Нагадаємо, в 2016 році Іраклі був запрошений каналом СТБ в якості головного героя популярного реаліті-шоу «Холостяк». Підкачаний красунчик-грузин підвищив рейтинги каналу і завоював популярність в Україні, проте у нього не склалися стосунки з переможницею Альоною Лисак, з якою вони розлучилися через рік після фіналу.

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