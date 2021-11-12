Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль поражает новыми образами, подчеркивая свою фигуру и натуральную красоту - она поблагодарила своих поклонников за комплименты и любовь.

Популярная артистка примерно две недели назад предстала в новом образе, пишет Politeka.net. У певицы изменилась прическа - теперь она с челкой, что придало особой "свежести" стилю.

На новых кадрах певица блистала в кожаном костюме. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Певица была в кожаной куртке и длинной юбке с разрезом, благодаря которого открывался вид на ножки. Завершили образ босоножки на шпильках.

"Спасибо за то, что полюбили альбом "Двойной рай"

Еще хотите видео - муды на песни из альбома!? На какой трек?", - написала Тина Кароль.

За два часа публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо Вам, за это волшебство! буду рада видео-муду на любую из песен💔", "Очень хочу увидеть муд на песню – Город! Очень нравится эта песня", "Лучшая ❤️ королева наша 🥺 спасибо вам за то что вдохновляете 🥺❤️ и за этот прекрасный альбом ❤️", "Мой лучик солнца 💞 безумно красивая 🔥🍓", "Бесконечная любовь ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Кароль, засветившись без макияжа и укладки, намекнула, что влюбилась

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