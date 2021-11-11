Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) после смерти мужа, продюсера Евгения Огира, так и не вышла замуж во второй раз, да и вообще скрывает свою личную жизнь за семью печатями.

36-летняя артистка решила пощекотать себе нервы, устроив испытание рандомным любовным пророчеством. В своих новых "сториз" в Инстаграм Кароль опубликовала кадры, на которых выбирает одну из жвачек Love is и читает, что написано на фантике, передает Politeka.net.

"На столе жвачки Love is. И выбираем, читаем послание. Что же мне предрекают на сегодня: "Любовь - это договориться похоронить прошлое", - выпало Тине, чему она, кажется, несильно удивилась.

Напомним, муж Кароль, продюсер Евгений Огир, умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Их сыну Вениамину на то время не было еще и пяти лет.



Овдовевшая певица до сих пор скорбит за любимым. Год назад, в годовщину его смерти она опубликовала в соцсети его снимок, дополнив щемящей подписью: "Иная близость. Ей семь лет".

А 14 августа этого года, в день рождения покойного супруга, Кароль опубликовала еще одно фото, подпись под которым гласит: "Я молодец, я знаю… Все, как ты хотел. С Днем рождения, вечность".

Напомним, Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".

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