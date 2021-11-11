В сети опубликовали очаровательное видео, на котором певицу Тину Кароль можно увидеть в окружении детей, также есть кадры с Даном Баланом.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль и ее отношениям с молдавским музыкантом Даном Баланом опубликовали милое видео, в котором певицу показали в окружении детей. Также в ролике есть фрагмент интервью на радио, где у нее спрашивают о любимом женском имени.

Как видно, видео смонтировано очень необычно, в нем собраны яркие фрагменты с Тиной и кучей детей на "Голосі країни" и других шоу. А в интервью Кароль явно озадачили. "Женское имя любимое? У дочки. В будущем…", - говорит артистка. Отметим, что в своих интервью Тина, которая сама воспитывает сына Вениамина, который сейчас учится за границей, не раз заявляла о желании родить еще и дочку.

В подписи к видео продублировали слова Тины, а пользователи тут же принялись комментировать ролик: "Если хочешь дочку, Тина, поторопись! Часики то тикают, а то не успеешь!", "Такие они классные и так мне нравятся, счастья вам!", "Невероятные".

Напомним, Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".

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