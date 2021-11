В сети показали необычное видео с Тиной Кароль и Даном Баланом на "Голосе країни", на котором они выглядит влюбленной парой.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль и Дану Балану, опубликовали романтичное видео, на котором показали искренние чувства двух артистов. Судя по кадрам, эти фрагменты были сняты на шоу "Голос країни", где украинская поп-дива и молдавский музыкант сидели в креслах звездных тренеров.

В ролике Тина позволяет Дану что-то невероятное – они много прикасаются друг к другу, обнимаются и едва ли не целуются. И все это на глазах миллионов телезрителей и пользователей сети. Надо сказать, что на этих кадрах Кароль выглядит по-настоящему счастливой, впрочем, как и Балан. А чего стоят эти неоднозначные взгляды Дана на Тину, с какой нежностью и трепетом он смотрит на нее.

В подписи к публикации ничего не написали, а в комментариях поклонники выражают надежду, что артисты все же будут вместе: "Будем надеяться, что у них всё хорошо!", "Надеемся и верим в лучшее. В ту магию, которую разглядели на Голосе. И let it be love", "Очень красиво", "Красивые".

