У мережі показали незвичайне відео з Тіною Кароль і Даном Баланом на "Голосі країни", на якому вони виглядає закоханою парою.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль і Дану Балану, опублікували Романтичне відео, на якому показали щирі почуття двох артистів. Судячи з кадрів, ці фрагменти були зняті на шоу "Голос країни", де українська поп-діва і молдавський музикант сиділи в кріслах зіркових тренерів.

У ролику Тіна дозволяє Дану щось неймовірне - вони багато торкаються один до одного, обіймаються і ледь не цілуються. І все це на очах мільйонів телеглядачів і користувачів мережі. Треба сказати, що на цих кадрах Кароль виглядає по-справжньому щасливою, втім, як і Балан. А чого варті ці неоднозначні погляди Дана на Тіну, з якою ніжністю і трепетом він дивиться на неї.

У підписі до публікації нічого не написали, а в коментарях шанувальники висловлюють надію, що артисти все ж будуть разом: "Будемо сподіватися, що у них все добре!", "Сподіваємося і віримо в краще. В ту магію, яку розгледіли на Голосі. І let it be love", "Дуже красиво", "Красиві".

Нагадаємо, Відносини Тіни Кароль зі співаком, за якого їй "хочеться заміж", вийшли на новий рівень: "Я обіцяв їй...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль у білому оголосила, що покидає Україну: "Я дуже чекаю...".

Також Politeka писала, що Дан Балан і Тіна Кароль не на жарт завелися в компанії один одного: "Може бути трапиться диво".