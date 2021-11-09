Популярная певица Тина Кароль, которая ради нового клипа впервые за долгое время сменила прическу, решила показать кадры из спортзала, где обычно занимается сама дома.

Тина Кароль несколько недель назад рассказала о своем увлечении йогой. Более того, певица начала также заниматься дома в личном спортзале и изредка публикует кадры оттуда.

При этом каждый раз после занятия Кароль позирует в разных костюмах. Для тренировок певица выбирает топик и лосиных в ярких цветах. Причем артистка привычно показала свое лицо без макияжа и распустила волосы.

Светлые локоны артистка не стала завязывать, но вот челку заколола маленькими заколками-невидимками (недавно Тина сменила стрижку для клипа и вызвала бурную реакцию среди фанатов).

«Челка и ее утро» - с юмором подписала звезда, жалуясь на непривычность. Ранее звезда постоянно ходила с одной стрижкой и не делала ничего кардинального.

Также все чаще можно заметить, как Тина занималась йогой и как старается тренироваться в личном спортзале.

У звезды также есть много костюмов для занятий, а также она практикует специальные стойки. Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет. С недавних пор она увлеклась и таким занятием после йоги.