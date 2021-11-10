Украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль, которая решилась впервые за долгое время на смену прически, напомнила о своих любимых "скандальных" колготках.

Тина Кароль привыкла показывать в сети яркие постановочные кадры, на которых она блистает в самых разных и трендовых нарядах. Иногда стоимость одного платья может превышать сумму в двести тысяч гривен.

Причем в реальной жизни певица не ограничивается только проведением концертов, она также открыла собственную марку красной помады, рекламирует товары для дома, телефоны, презентовала коллекцию своих духов и колготки с названием своей песни «Скандал».

Напоминая о них, опубликовала звезда весьма яркий кадр с непривычного ракурса, на котором подняла ноги к камере, показывая надписи на капронках.

«Колготы «Скандал» стали бестселлером! На очереди новый дроп с не менее красивым словом🤫😂 Что будет написано на колготах? Твой вариант?» - пишет певица.

Пользователи принялись гадать: «Двойной рай или secret paradise✨; по погодке - холод🥶😂; Колготы будут "Двойной рай"❤️; Ревность ?; Двойной рай ☺️; Вау 😍 в твоих глазах двойной рай❤️; Юлия Санина?; Хардколь?😂 шучу .. 😍 мммм может слово холод 🥰; "Мой порыв опасен"?; А может Поцелуй на фарт?❤️‍🔥; ракурс топ 🔥Красивые ножки 😍🔥; Какое фото🔥 Тина Григорьевна шалим?😏».

Напомним, Отношения Тины Кароль с певцом, за которого ей "хочется замуж", вышли на новый уровень: "Я обещал ей...".

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