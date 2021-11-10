Популярная певица Тина Кароль, которая активно продвигает свой новый вышедший клип, появилась на интервью в новом образе и озадачила переменами во внешности.

В этот раз Кароль появилась на очередных съемках телепрограммы, где снова презентовала новую песни. После того, как композиция вышла в свет, Кароль часто напоминает, что ее композиция буквально посвящена бывшим отношениям с тайным возлюбленным.

При этом комментировать свое заявление звезда отказывается для большего обсуждения. Ради эффектного заявления не побоялась Кароль также впервые отстричь челку.

«Замечательная Тина Кароль в утреннем шоу @tangy_studio презентовала свой новый альбом «Двойной рай» 😍» - говорится в описании под видео.

При этом не все оценили ролик – некоторых удивил взгляд исполнительницы: «My heartbeat 💗; My dream ❤️; Love u fantia❤️; Странный взгляд, что с глазами?; Прекрасная леди😍❤️; Губы и глаза неестественные; Что у нее с глазами?😮».

Тина Кароль несколько недель назад рассказала о своем увлечении йогой. Более того, певица начала также заниматься дома в личном спортзале и изредка публикует кадры оттуда.

При этом каждый раз после занятия Кароль позирует в разных костюмах. Для тренировок певица выбирает топик и лосиных в ярких цветах. Причем артистка привычно показала свое лицо без макияжа и распустила волосы.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".