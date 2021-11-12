Известная певица Тина Кароль объявила, что покидает Украину, и рассказала, куда собралась и зачем.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила новый клип "Двойной рай" и появилась в обновленной внешности, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис, что покидает Украину.

Как оказалось, певица собралась в Грузию, где даст концерт в Тбилиси. Свои сторис певица записала, сидя в уютном ресторанчике. Перед камерой она появилась в прозрачной темной кофточке, поверх которой накинула черный пиджак. ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж с черными стрелками.

"Так-так-так. Мы завтра будет в Грузии, в Тбилиси. До скорой встречи! Наконец-то я выступлю в Грузии. Это будет нечто крутое. Расскажу вам об этом позже", - кокетливо говорит Кароль в сторис.

Напомним, Тину Кароль засняли в объятиях разведенного ведущего: "Надо же...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила любовное "послание", от которого мурашки по коже: "Похоронить прошлое".

Также Politeka писала, что Тина Кароль, чей сын уехал в Британию, проговорилась о новом ребенке: "У дочки…".