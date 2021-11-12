Телеведущий и судья шоу "Співають всі" Слава Демин показал, как было сделано его фото с певицей Тиной Кароль, которое вызвало бурную реакцию в Сети.

Как пишет Politeka.net, ранее Демин похвастался фото, на котором обнимает Тину Кароль, сидя на диване в студии радио «Люкс ФМ», где он работает.

Демин, как известно, недавно развелся после 13 лет брака, а Кароль так и не вышла замуж во второй раз, потеряв мужа восемь лет назад, да и вообще свою личную жизнь певица хранит в тайне. На этом фоне снимок обнимающихся звезд всколыхнул общественность. В комментариях даже стали спрашивать о грядущей свадьбе.

В новых сторис ведущий показал, как было сделано то фото.

«Как всегда, как всегда, фото надо же…», - слышен голос за кадром.

Тина Кароль специально для кадра сняла пояс кардигана и прилегла рядом с Деминым на диванчике.

А сам телеведущий решил притвориться спящим.

Напомним, Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".

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