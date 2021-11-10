Популярная певица Тина Кароль, которая уже начала готовиться к целому ряду выступлению после презентации нового альбома, решила рассказать, куда она также уехала на этот раз.

Несколько дней назад Кароль презентовала новый альбом и поспешила рассказать, чтоб дует выступать в обновленном формате, а также покажет новые образы. Причем дома засиживаться артистка не стала и отправилась в тур.

В этот раз в видео Кароль рассказала, куда она отправляется дальше и есть ли у нее планы не ближайшие дни:

«Следите за моими Стори, чтобы знать, где мы дальше будем встречаться! Любимая ФанТина, до встречи. Ну, все будет хорошо, друзья! Мы завтра выезжаем в Минск! Я буду скучать за Казахстаном, безусловно. Но в Минске нас ждут еще дела. А потом куда поедем? А скажу потом» - подметила Кароль.

Отметим, сейчас также в сети появилась информация, что украинские пограничники полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью. Особенно после событий произошедших на польско-белорусской границе.

Такая подготовка началась после ряда провокаций на польско-белорусской границе. За последние дни на этом участке ситуация стала крайне напряженной.

Ранее Кароль появилась на очередных съемках телепрограммы, где снова презентовала новую песни. После того, как композиция вышла в свет, Кароль часто напоминает, что ее композиция буквально посвящена бывшим отношениям с тайным возлюбленным.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".