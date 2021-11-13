Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно презентовала новый альбом "Двойной рай", в своем Instagram показала, как занимается йогой и поразила силой.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно решилась на кардинальные изменения во внешности и сделала чолку, улетела в грузинский город Тбилиси. В своем Instagram Кароль рассказала, что там у нее будет концерт.

Несмотря на работу, Тина не забывает о занятиях йогой. Певица утверждает, что именно йога позволяет ей оставаться всегда в форме и следить за своей фигурой. Тина часто показывает свои умения поклонникам и выполняет одни из самых сложных поз, видео часто публикуют и на фан-аккаунтах.

А на этот раз Тина показала чрезвычайно сложную позу – стойка на руках, для которой необходима невероятная сила.

Ранее Politeka писала, что фанаты разгадали "подсказки" Тины Кароль, в каких она сейчас отношениях с Даном Баланом: "Вот и вернулись красные губы".

Напомним, что Тина Кароль с разных ракурсов показала, какой стала после смены имиджа: "Это чудо!".

A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль неожиданно заявила, что покидает Украину: "Наконец-то я...".