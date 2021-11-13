Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно презентовала новый альбом "Двойной рай", в своем Instagram показала, как занимается йогой и поразила силой.
Как пишет Politeka.net, 36-летняя популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно решилась на кардинальные изменения во внешности и сделала чолку, улетела в грузинский город Тбилиси. В своем Instagram Кароль рассказала, что там у нее будет концерт.
Несмотря на работу, Тина не забывает о занятиях йогой. Певица утверждает, что именно йога позволяет ей оставаться всегда в форме и следить за своей фигурой. Тина часто показывает свои умения поклонникам и выполняет одни из самых сложных поз, видео часто публикуют и на фан-аккаунтах.
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А на этот раз Тина показала чрезвычайно сложную позу – стойка на руках, для которой необходима невероятная сила.
Ранее Politeka писала, что фанаты разгадали "подсказки" Тины Кароль, в каких она сейчас отношениях с Даном Баланом: "Вот и вернулись красные губы".
Напомним, что Тина Кароль с разных ракурсов показала, какой стала после смены имиджа: "Это чудо!".
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