Відома співачка Тіна Кароль з'явилася на незвичайному відео, і в мережі тут же почали обговорювати її відносини з Даном Баланом.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль і Дану Балану, опублікували незвичайне відео, в якому співачка з'явилася в новому образі. У короткому ролику, який був знятий в Мінську, Тіна відпускає в небо оберемок повітряних кульок і приймає подарунки від шанувальників.

Перед камерою Тіна з'явилася в картатій спідниці і темній курточці, її волосся зібране в акуратний хвостик, а на обличчі легкий макіяж з яскравою червоною помадою.

І саме помада Кароль викликала бурхливе обговорення її відносин з Даном Баланом: "Вони разом, були, є і будуть", "Червоні губи і сумні очі", "Ось і повернулися червоні губи. Скрізь акцентує, що вона незаміжня. Дуже сумно вірити, що вони не в місці", "Тіні зараз дуже потрібна підтримка. Вона сильна дівчинка і все у неї буде добре. Тримайся, красуня", "По-моєму, їй боляче. Щось не так у них. І він на корпоративі поводився по-іншому, не так, як раніше".

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