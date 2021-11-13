Известная певица Тина Кароль появилась на необычном видео, и в сети тут же принялись обсуждать ее отношения с Даном Баланом.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль и Дану Балану, опубликовали необычное видео, в котором певица появилась в новом образе. В коротком ролике, который был снят в Минске, Тина отпускает в небо охапку воздушных шариков и принимает подарки от поклонников.

Перед камерой Тина появилась в клетчатой юбке и темной курточке, ее волосы собраны в аккуратный хвостик, а на лице легкий макияж с яркой красной помадой.

И именно помада Кароль вызвала бурное обсуждение ее отношений с Даном Баланом: "Они вместе, были, есть и будут", "Красные губы и грустные глаза", "Вот и вернулись красные губы. Везде акцентирует, что она не замужем. Очень печально верить, что они не в месте", "Тине сейчас очень нужна поддержка. Она сильная девочка и все у нее будет хорошо. Держись, красотка", "По-моему, ей больно. Что-то не так у них. И он на корпоративе вёл себя по-другому, не так, как раньше".

Напомним, Тина Кароль, чей сын уехал в Британию, проговорилась о новом ребенке: "У дочки…".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".

Также Politeka писала, что Отношения Тины Кароль с певцом, за которого ей "хочется замуж", вышли на новый уровень: "Я обещал ей...".