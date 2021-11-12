Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль вражає новими образами, підкреслюючи свою фігуру і натуральну красу - вона подякувала своїм шанувальникам за компліменти і любов.
Популярна артистка приблизно два тижні тому постала в новому образі, пише Politeka.net. У співачки змінилася зачіска - тепер вона з чолкою, що додало особливої "свіжості" стилю.
На нових кадрах співачка блищала в шкіряному костюмі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Співачка була в шкіряній куртці і довгій спідниці з розрізом, завдяки якому відкривався вид на ніжки. Завершили образ босоніжки на шпильках.
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Ще хочете відео-муди на пісні з альбому!? На який трек?",- написала Тіна Кароль.
За дві години публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Спасибі вам, за це диво! буду рада відео-муду на будь-яку з пісень💔", " Дуже хочу побачити муд на пісню - Город! Дуже подобається ця пісня", " Краща ❤️ королева наша 🥺 дякую вам за те що надихаєте 🥺❤️ і за цей прекрасний альбом ❤️", "Мій промінчик сонця безумно шалено красива🔥 🍓", "нескінченна любов❤️", - написали користувачі Мережі.
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