Телеведучий і суддя шоу" Співають всі " Слава Дьомін показав, як було зроблено його фото зі співачкою Тіною Кароль, яке викликало бурхливу реакцію в мережі.
Як пише Politeka.net, раніше Дьомін похвалився фото, на якому обіймає Тіну Кароль, сидячи на дивані в студії радіо «Люкс ФМ», де він працює.
Дьомін, як відомо, нещодавно розлучився після 13 років шлюбу, а Кароль так і не вийшла заміж вдруге, втративши чоловіка вісім років тому, та й взагалі своє особисте життя співачка зберігає в таємниці. На цьому тлі знімок обіймаються зірок сколихнув громадськість. У коментарях навіть стали питати про прийдешнє весілля.
У нових сторіс ведучий показав, як було зроблено те фото.
"Як завжди, як завжди, фото треба ж...", - чути голос за кадром.
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Тіна Кароль спеціально для кадру зняла пояс кардигана і прилягла поруч з Дьоміним на диванчику.
А сам телеведучий вирішив прикинутися сплячим.
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